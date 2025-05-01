Барселона, Испания, 1 мая, 2025, 03:35 — ИА Регнум. «Барселона» и миланский «Интер» завершили первый матч полуфинала Лиги чемпионов вничью со счётом 3:3.

idreamlikecrazy Футбол

Встреча прошла на стадионе «Монжуик» в Барселоне. За хозяев голы забили Ламин Ямаль и Ферран Торрес, также один мяч оказался автоголом вратаря «Интера» Яна Зоммера.

У гостей дубль оформил Дензел Дюмфрис, ещё один гол на счету Маркуса Тюрама. Гол Генриха Мхитаряна во втором тайме был отменён из-за офсайда.

Ответная игра полуфинала состоится 6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля стало известно, что аргентинский форвард футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси не намерен возвращаться в команду «Барселона», за которую он ранее выступал. Отмечалось, что футболист не хочет иметь ничего общего с каталонской командой из-за тяжелых отношений с ее руководством.

При этом на данный момент аргентинец даже не хочет принимать участия в возможном матче почета в футболке клуба.