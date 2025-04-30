Братислава, 1 мая, 2025, 02:54 — ИА Регнум. Словакия инициировала возобновление переговоров на уровне ЕС о транзите газа через Украину. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

ИА Регнум

Он отметил, что Совет Европы поддержал это предложение и сейчас обсуждаются варианты восстановления поставок российского газа через Украину в Словакию и другие страны Европы.

«Может быть, это (возобновление транзита. — Прим. ред.) будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта», — приводит «РИА Новости» слова Гашпара.

Гашпар подчеркнул, что транзит российского газа приносил доход не только Словакии, но и Украине, а также другим странам. По его мнению, прекращение поставок привело к многомиллиардным убыткам для Евросоюза. Он выразил надежду на восстановление транзита и возвращение к прежнему уровню торговых отношений, поскольку это выгодно всем сторонам с экономической точки зрения.

Как передавало ИА Регнум, Россия с января приостановила поставки природного газа в ЕС через территорию Украины, так как Киев отказался продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии позднее заявили, что якобы готовы к такому развитию ситуации.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 1 марта заявил, что Евросоюз должен призвать киевский режим к возобновлению транзита газа из России. По словам словацкого премьера, прекращение транзита российского топлива вредит всем странам объединения.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 1 апреля заявил, что Венгрия и Словакия вывели на полную мощность соединяющий их трубопровод, чтобы нарастить поставки газа из России после прекращения его транзита через территорию Украины.