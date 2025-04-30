Каир, 1 мая, 2025, 02:46 — ИА Регнум. Песчаная буря (хамасин) обрушилась на Египет, окрасив небо на северо-западе страны в ярко-оранжевый цвет. Об этом 30 апреля сообщает Egyptian Streets.

Roxy Lopez Песчаная буря

Горячие юго-западные ветры скоростью до 80 километров в час вздымают густые облака пыли и мельчайшего песка на северо-западе Египта. Населённые пункты, в том числе город Эс-Саллум, а также район Большой Каир с городами Имбаба и Гиза, и города вдоль Суэцкого канала практически оказались во тьме. Местные власти призвали жителей, особенно людей с респираторными заболеваниями, детей и пожилых людей, воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Жители должны держать окна и двери закрытыми, держаться подальше от балконов и крыш и пить больше жидкости. При выходе на улицу рекомендуется надевать маску и очки, чтобы защититься от мелких частиц песка и пыли.

По данным Арабского метеорологического центра, хамасин приведет к тому, что температура в некоторых районах взлетит почти до 40 градусов по Цельсию. За хамасином последуют ночные, более прохладные и влажные северо-западные ветры, в результате чего температура в Каире резко упадет на 10 градусов по Цельсию.

С подобными природными катаклизмами страна сталкивается каждую весну. Хамасин обычно приходится на весенние месяцы, принося сухие и пыльные ветры. Скорость потоков воздуха может достигать 140 километров в час, влажность воздуха падает до 5%, а температура поднимается на 20 градусов по Цельсию в течение нескольких часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 апреля в нескольких регионах Китая ввели оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Песчаные и снежные бури ожидаются в районах Бохайского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей.

В Пекине впервые за 10 лет объявили оранжевое предупреждение. Отменены массовые мероприятия, учебные заведения, парки и аттракционы закрыли, а строительные работы и движение поездов приостановили. По данным телеканала FTV News, жителям Северного Китая, вес которых менее 50 кг, власти рекомендовали не выходить на улицу. Синоптики предупредили, что скорость ветра в крупных городах республики, в том числе в Пекине и других частях региона Хэбэй, может достигнуть 150 километров в час. Ветер такой силы способен вырывать с корнем деревья диаметром до 30 см.