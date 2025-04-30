Воронеж, 1 мая, 2025, 02:29 — ИА Регнум. В ночь на 1 мая в небе над Воронежской областью силы ПВО российской армии отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки, предварительно, нет.

Губернатор также предупредил жителей региона, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей усилились. Так, 30 апреля начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки на жилой сектор украинского беспилотника-камикадзе в Херсонской области.

В этот же день в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным Следственного комитета России, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.