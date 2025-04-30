Москва, 1 мая, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что последние три года в основном ночует в стенах Московского Кремля, и показал свою квартиру там. Фрагменты из интервью с главой государства выложил 30 апреля журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Съёмочная группа побывала в кремлёвской квартире Путина. Российский лидер провёл для журналистов небольшую экскурсию, показал библиотеку, две спальни, а также продемонстрировал маленькую домашнюю церковь.

Зарубин задал президенту вопрос: «Вы, получается, здесь часто ночуете?»

«В последние три года в основном здесь», — ответил Путин.

В этом же интервью Путин подчёркивает, что без доверия сограждан невозможно жить и работать.

Зарубин анонсировал выход документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвящённого президенту России. Премьера состоится на телеканале «Россия».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Путин назвал Россию нацией победителей, подчеркнув, что под словом «нация» он имеет в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России. Также Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Он подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу.

Днём ранее Путин подчеркнул, что жители России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. Власти страны должны брать с них пример и честно служить Родине.