Киев, 1 мая, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым гарантирует, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева, сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

В публикации на своей странице в социальной сети она подтвердила подписание сделки с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине», — написала Свириденко.

Она добавила, что, согласно соглашению, украинское государство самостоятельно решает, где и какие ресурсы добывать, а недра остаются в собственности Украины.

Свириденко также уточнила, что такие компании, как «Укрнафта» и «Энергоатом», останутся в собственности Украины.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля минфин США сообщил о подписании с Украиной соглашения по редким ископаемым. В рамках сделки будет создан инвестфонд по восстановлению Украины.

По словам Бессента, достигнутое соглашение демонстрирует России «долгосрочную приверженность США мирному процессу, в центре которого находится суверенная Украина».

По данным агентства Bloomberg, сделка предоставит США привилегированный доступ к проектам по разработке природных ресурсов на Украине, включая нефть, графит, алюминий и природный газ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в сложной ситуации. Если он подпишет кабальное соглашение с США, то его повесят украинцы, а в случае отказа от сделки Вашингтон уничтожит киевский режим.

Вместе с этим 28 марта британская газета The Times сообщила, что президент США Дональд Трамп презирает Зеленского, а также считает Украину слабым государством. В публикации также указано, что готовящаяся сделка по полезным ископаемым призвана с запасом вернуть американские миллиарды, ранее вложенные в Украину экс-президентом Джо Байденом.