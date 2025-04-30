Киев, 1 мая, 2025, 01:31 — ИА Регнум. Украинские власти приняли решения, необходимые для подписания соглашения с США о создании инвестиционного фонда восстановления в рамках сделки по полезным ископаемым, сообщил в своём Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Шмыгаля, сделка гарантирует Украине полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами и не создаёт препятствий для её стремления к членству в ЕС.

Он отметил, что соглашение предусматривает привлечение инвестиций без долговых обязательств, а фонд будет финансировать проекты и обеспечивать закупки продукции на условиях «бери или плати».

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля минфин США сообщил о подписании с Украиной соглашения по редким ископаемым. В рамках сделки будет создан инвестфонд по восстановлению Украины. Факт подписания также подтвердила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

В этот же день ранее президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров заявил, что присутствие американской горнодобывающей промышленности на Украине усилит безопасность этой страны.

По данным агентства Bloomberg, сделка предоставит США привилегированный доступ к проектам по разработке природных ресурсов на Украине, включая нефть, графит, алюминий и природный газ.

В конце марта обозреватель ИА Регнум Иван Лизан в своем материале указывал, что для американской стороны данное соглашение не представляет очень большого интереса, поскольку только РФ может гарантировать неприкосновенность инфраструктуры и только Россия в состоянии обеспечить энергоемкие предприятия отрасли за счет электроэнергии с Запорожской АЭС.