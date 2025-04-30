Вашингтон, 1 мая, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Вашингтон и Киев подписали соглашение о разработке и добыче полезных ископаемых на Украине. Об этом сообщил минфин США.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в рамках сделки будет создан инвестфонд по восстановлению Украины.

«Под руководством президента Дональда Трампа Министерство финансов США и Международная корпорация финансирования развития США (DFC) будут сотрудничать с правительством Украины для завершения управления программой и развития этого важного партнерства», — говорится на сайте американского ведомства.

Факт подписания также подтвердила вице-премьер Украины Юлия Свириденко. По ее словам, соглашение подразумевает сохранение за Киевом контроля за всеми ресурсами на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Трамп на заседании кабинета министров заявил, что присутствие американской горнодобывающей промышленности на Украине усилит безопасность этой страны.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в этот же день уточнил, что украинской стороне придется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестиционный фонд после заключения с Вашингтоном соответствующей сделки.

Первые сообщения о возможной сделке Украины и США по ресурсам появились в конце февраля. Тогда сообщалось, что Киев готов начать с американской стороной совместную разработку украинских минеральных ресурсов. Тогда же оговаривалось, что Украина должна вносить 50% от доходов за совместную разработку в общий с США фонд, из которого средства будут инвестироваться в украинские проекты.

Подписание соглашения было отсрочено после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме. При этом американский лидер и после этого не стал утверждать, что сделка «мертва».

В конце марта обозреватель ИА Регнум Иван Лизан в своем материале указывал, что для американской стороны данное соглашение не представляет очень большого интереса, поскольку только РФ может гарантировать неприкосновенность инфраструктуры и только Россия в состоянии обеспечить энергоемкие предприятия отрасли за счет электроэнергии с Запорожской АЭС.