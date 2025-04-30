Вашингтон, 1 мая, 2025, 00:49 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом 30 апреля сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Стив Уиткофф и Дональд Трамп

«Стив Уиткофф вызывает у источников в администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки», — говорится в публикации.

Уточняется, что поводом для критики стали методы ведения переговоров Уиткоффа с представителями Кремля и участие в обсуждениях по иранской ядерной программе. Уиткофф, став фактически «личным послом» Трампа, не задействовал в переговорах профессиональных дипломатов и экспертов по региону, а встречи высокого уровня проводил в одиночку, без согласования с другими членами администрации США.

«Хороший парень, но неуклюжий. Он не должен делать такие вещи в одиночку», — пояснил источник в Белом доме.

Ещё одним поводом для критики стало использование Уиткоффом во время визитов в Россию помощи переводчиков, предоставленных российской стороной. В Белом доме назвали такой шаг нарушением давно установленной нормы дипломатической практики и отметили возрастание риска потери контроля над переговорами.

Кроме того, процесс по урегулированию конфликта на Украине осложняется наличием параллельной переговорной структуры, где задействован спецпосланник по Украине Кит Келлог. Отмечается, что такое дублирование полномочий осложняет выработку единой внешнеполитической линии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецпосланник президента США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом. Спецпосланник Трампа отметил, что каждая встреча с российским лидером Владимиром Путиным продолжалась более трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов.

25 апреля Путин в четвертый раз встретился с Уиткоффом. Переговоры, в которых также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, продлились три часа и носили конструктивный характер.

Ушаков по итогам встречи заявил, что диалог позволил сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Помощник президента добавил, что в ходе встречи речь шла о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что продуктивный российско-американский диалог будет и в дальнейшем проходить в самом активном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Уиткофф привез российскому лидеру послание от президента США Дональда Трампа и уехал с ответным посланием для американского лидера.