Такер Карлсон заявил о причастности киевского режима к покушению на Трампа
Вашингтон, 1 мая, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон в интервью Мегин Келли заявил, что киевский режим под руководством Владимира Зеленского может быть причастен к покушению на убийство президента США Дональда Трампа в 2024 году.
Карлсон отметил, что некоторые члены украинского руководства предпринимали попытки убийства определённых лиц, включая действующего президента США.
«Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — заявил журналист.
Он также отметил, что режим на Украине имел и другие цели для нападений.
Как передавало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.
Выяснилось, что подозреваемый бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ряды ВСУ. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что второе покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину.