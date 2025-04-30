Вашингтон, 1 мая, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон в интервью Мегин Келли заявил, что киевский режим под руководством Владимира Зеленского может быть причастен к покушению на убийство президента США Дональда Трампа в 2024 году.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Карлсон отметил, что некоторые члены украинского руководства предпринимали попытки убийства определённых лиц, включая действующего президента США.

«Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — заявил журналист.

Он также отметил, что режим на Украине имел и другие цели для нападений.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Выяснилось, что подозреваемый бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ряды ВСУ. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что второе покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину.