Херсон, 30 апреля, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки жилого сектора украинским беспилотником-камикадзе в Херсонской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как уточнил Сальдо, Вооружённые силы Украины (ВСУ) около 22:00 мск атаковали с воздуха село Приветное Алешкинского муниципального округа.

«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа «Баба-яга» против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. В результате атаки пострадал сам глава, а также его супруга», — отмечается в сообщении.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ атаковали пять населённых пунктов в приграничных районах Белгородской области. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадавших нет, повреждения получили семь домовладений, два автомобиля и линия электропередачи.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей усилились. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека.

29 апреля пятеро мирных жителей пострадали в результате атак дронов украинских формирований на автомобили в трех районах Белгородской области.

28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным Следственного комитета России, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.