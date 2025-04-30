Москва, 30 апреля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. В последний день федерального просветительского марафона «Знание. Первые», посвящённого 80-летию Победы, в Музее Победы на Поклонной горе выступили ветераны Великой Отечественной войны Антонина Коробова и Нина Данилкович. Об этом ИА Регнум сообщили представители Российского общества «Знание».

РИА Новости/Сергей Пятаков Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Коробова

Коробова и Данилкович приняли участие в культурно-историческом вечере «Ставка», где поделились с молодёжью воспоминаниями о событиях 1941–1945 годов.

Вечер «Ставка» стал новым форматом марафона. Сцена, оформленная как кабинет времён войны, погрузила зрителей в атмосферу тех лет. Ведущий, депутат Госдумы Евгений Попов, побеседовал с ветеранами, которые защищали Родину и встречали Победу 80 лет назад.

Антонина Коробова рассказала, что война началась в тёплый день, когда она была во Ржеве. По её словам, около полудня объявили о скором выступлении наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, который сообщил о нападении нацистской Германии на СССР. Она вспомнила, как люди на площади плакали и кричали, а она стояла в растерянности. Вернувшись домой, она обнаружила в деревне полную тишину, словно там никого не было.

В свою очередь Нина Данилкович поделилась, что в начале войны страха почти не было, так как все думали, что она быстро закончится. Она рассказала о своём первом задании в 11 лет: узнать устройство немецкого укрытия на железной дороге. Поскольку взрослых расстреливали при приближении, послали её.

«Мы решили схитрить. Дали мне в руки полную корзину свежих яиц, надели белый платок. Я пошла прямиком к часовому и на польском начала кричать, что несу им подарок. Показала ему корзину, а он ответил, чтобы я оставила ее и ушла. Тогда я начала объяснять ему, что корзина мне нужна, потому что я принесу им подарки еще», — рассказала Данилкович.

Зрители тепло проводили ветеранов, стоя аплодируя и скандируя «Спасибо!». Также гостями вечера стали правнук Юрия Левитана Артур Левитан и народный артист России Лев Лещенко. Артур поделился семейными историями и мыслями о войне, а Лещенко обсудил с молодёжью значение песен Победы как части культурного наследия.

Марафон «Знание. Первые», приуроченный к 80-летию Победы, проходит с 28 по 30 апреля по всей России, включая новые регионы. Трансляции доступны на сайте Российского общества «Знание» и в его группе в соцсети «ВКонтакте». Партнёр марафона — ОЭЗ «Алабуга».

Первый марафон «Знание. Первые» состоялся в мае 2021 года, став символом обновления Российского общества «Знание». За четыре года прошло восемь марафонов, собравших свыше 100 тысяч участников, более 800 лекторов и более 1 миллиарда просмотров трансляций.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день на марафоне президент РФ Владимир Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Российская Федерация (РСФСР) в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу, добавил он.

29 апреля российский лидер отметил, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является их общим достоянием.

Днем ранее Путин подчеркнул, что жители России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. Власти страны должны брать с них пример и честно служить Родине.