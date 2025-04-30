Вашингтон, 30 апреля, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты получили после переговоров в Лондоне 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом 30 апреля заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

РИА Новости/Евгений Биятов

Как уточнил Келлог, он проводил в Лондоне переговоры с украинской командой и с представителями Евросоюза.

«Я только что вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы сели с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — отметил спецпосланник президента США Дональда Трампа.

По словам Келлога, представители Киева и Евросоюза заинтересованы в первую очередь в полноценном прекращении огня как минимум на 30 дней, которое могло бы привести к мирному соглашению.

«Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, — это останавливает убийства», — пояснил Келлог и добавил, что именно такого результата хочет добиться президент Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил спецпосланник президента США Келлог, Вашингтон готов частично удовлетворить территориальные требования России для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, украинская сторона готова уступить территории, фактически контролируемые Россией, не признавая это юридически на постоянной основе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия благодарна США за посредничество в урегулировании конфликта на Украине. При этом для разрешения кризиса Москве нужно будет заключать соглашение с Киевом, а не с Вашингтоном. Это очень сложный вопрос, и решить его быстро не получится, но пока есть надежда, что старания американской стороны дадут результаты.

В этот же день секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта включают в себя вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории России, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Шойгу добавил, что не питает иллюзий насчет договороспособности киевского режима. При этом Россия и США наметили перспективы по совместным шагам для урегулирования конфликта.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова пойти на некоторые компромиссы для разрешения украинского кризиса, но никаких разменов территорий не будет. Исход переговоров должен учитывать реалии, которые сложились на поле боя, и Россия в этом вопросе не пойдет на уступки.