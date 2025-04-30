Белгород, 30 апреля, 2025, 23:08 — ИА Регнум. Пять населённых пунктов атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ) в приграничных районах Белгородской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

«ВСУ нанесли очередные удары по пяти населённым пунктам нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших. Село Соболевка Валуйского округа атаковано четырьмя FPV-дронами… В селе Муром Шебекинского округа дроном атакован легковой автомобиль — транспортное средство уничтожено огнём», — написал Гладков.

Кроме того, как уточнил губернатор, в посёлке Майский семь домовладений и автомобиль получили повреждения при падении обломков сбитого беспилотника. В селе Нечаевка дрон нанёс удар по легковому автомобилю.

Село Пороз Грайворонского округа попало под обстрел украинских войск, здесь повреждена линия электропередачи.

«Жители сёл Пороз и Дунайка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — добавил Гладков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 29 апреля пятеро мирных жителей пострадали в результате атак дронов украинских формирований на автомобили в трех районах Белгородской области.

Вечером 28 апреля украинские войска атаковали дронами населенные пункты четырех районов Белгородской области. В результате этого никто не пострадал, однако получили повреждения несколько зданий и автомобилей.

Ранее в этот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что из-за ударов украинской армии по территории России в период с января по март 2025 года 292 мирных жителя погибли и еще 1197 были ранены.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.