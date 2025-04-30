Путин провел встречу с вице-премьером — министром внутренних дел ОАЭ
Путин провел в Кремле встречу с вице-премьером — министром внутренних дел ОАЭ
Москва, 30 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с заместителем премьера, министром внутренних дел страны ОАЭ Сейфом Без Заидом Аль Нахайаном вечером 30 апреля в Кремле.
«Ваше высочество, очень рад вас видеть. Добро пожаловать», — приветствовал гостя Путин.
Российский лидер отметил, что у Москвы очень добрые и дружеские отношения с Абу-Даби.
На встрече также присутствовал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, с которым Аль Нахайян перед этим провел отдельную встречу.
Как передавало ИА Регнум, 24 марта Путинпровел телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом аль Нахайяном.
Российский лидер выразил признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В свою очередь глава ОАЭ высказался в поддержу предпринимаемых Россией и США усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Главы государств положительно оценили достигнутый на сегодняшний день уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Также они договорились о плотной координации в формате ОПЕК+.