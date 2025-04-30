Москва, 30 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с заместителем премьера, министром внутренних дел страны ОАЭ Сейфом Без Заидом Аль Нахайаном вечером 30 апреля в Кремле.

РИА Новости/Александр Щербак

«Ваше высочество, очень рад вас видеть. Добро пожаловать», — приветствовал гостя Путин.

Российский лидер отметил, что у Москвы очень добрые и дружеские отношения с Абу-Даби.

На встрече также присутствовал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, с которым Аль Нахайян перед этим провел отдельную встречу.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Путинпровел телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом аль Нахайяном.

Российский лидер выразил признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В свою очередь глава ОАЭ высказался в поддержу предпринимаемых Россией и США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Главы государств положительно оценили достигнутый на сегодняшний день уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Также они договорились о плотной координации в формате ОПЕК+.