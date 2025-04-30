Вашингтон, 30 апреля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Вашингтон готов частично удовлетворить территориальные требования России для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 30 апреля заявил спецпосланник США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ведущий спросил у Келлога, готовы ли США согласиться с территориальными требованиями России в рамках урегулирования украинского кризиса.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это переговоры», — ответил спецпосланник.

Вместе с этим Келлог подчеркнул, что Вашингтон не собирается сейчас выходить из переговоров по Украине.

По его словам, украинская сторона готова уступить территории, фактически контролируемые Россией, не признавая это юридически на постоянной основе. По его словам, они согласны на такой вариант, понимая, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на своих позициях. Келлог отметил, что на прошлой неделе украинцы сообщили ему об обсуждении этого соглашения и выразили готовность к прекращению огня на текущих линиях фронта.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия благодарна США за посредничество в урегулировании конфликта на Украине. При этом для разрешения кризиса Москве нужно будет заключать соглашение с Киевом, а не с Вашингтоном. Это очень сложный вопрос, и решить его быстро не получится, но пока есть надежда, что старания американской стороны дадут результаты.

В этот же день секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта включают в себя вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории России, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Шойгу добавил, что не питает иллюзий насчет договороспособности киевского режима. При этом Россия и США наметили перспективы по совместным шагам для урегулирования конфликта. Секретарь Совбеза также обвинил Европу в попытках помешать завершению боевых действий и в провоцировании Киева срывать договоренности.

До этого, в октябре 2024 года, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова пойти на некоторые компромиссы для разрешения украинского кризиса, но никаких разменов территорий не будет. Исход переговоров должен учитывать реалии, которые сложились на поле боя, и Россия в этом вопросе не пойдет на уступки.