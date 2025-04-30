Вашингтон, 30 апреля, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров заявил, что рассчитывает на скорое подписание с Украиной соглашения по добыче редкоземельных ископаемых. По его словам, присутствие американской горнодобывающей промышленности на Украине усилит безопасность этой страны.

РИА Новости/Антон Вергун

Комментируя соглашение с Киевом о добыче полезных ископаемых, Трамп отметил, что США активно ищут редкоземельные металлы, которых, по его словам, на Украине много. По мнению Трампа, заключённая сделка обеспечивает безопасность американских инвестиций и позволяет начать добычу.

«Для них это тоже хорошо, потому что у них будет американское присутствие на месте. И американское присутствие не позволит многим плохим субъектам попасть в страну или, конечно, в район, где мы копаем», — отметил американский лидер.

Он также подчеркнул, что это выгодно для Украины, так как американское присутствие защитит страну от проникновения нежелательных сил в районы разработки. Трамп выразил уверенность, что Украина будет соблюдать условия соглашения, добавив, что этим вопросом занимается министр финансов Скотт Бессент.

Глава минфина США, в свою очередь, сообщил, что Соединённые Штаты готовы подписать соглашение по ресурсам Украины, однако Киев настаивает на внесении новых изменений в документ.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение между Киевом и Вашингтоном о совместной добыче полезных ископаемых будет заключено в течение ближайших суток. Он отметил, что осталось доработать некоторые детали. Также обе стороны подпишут документы, регламентирующие порядок создания фонда по распоряжению доходами от добычи ископаемых.

Шмыгаль также уточнил, что украинской стороне придется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестиционный фонд после заключения с Вашингтоном соответствующей сделки.

Первые сообщения о возможной сделке Украины и США по ресурсам появились в конце февраля. Тогда сообщалось, что Киев готов начать с американской стороной совместную разработку украинских минеральных ресурсов. Тогда же оговаривалось, что Украина должна вносить 50% от доходов за совместную разработку в общий с США фонд, из которого средства будут инвестироваться в украинские проекты.

Подписание соглашения было отсрочено после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме. При этом американский лидер и после этого не стал утверждать, что сделка «мертва».

В конце марта обозреватель ИА Регнум Иван Лизан в своем материале указывал, что для американской стороны данное соглашение не представляет очень большого интереса, поскольку только РФ может гарантировать неприкосновенность инфраструктуры и только Россия в состоянии обеспечить энергоемкие предприятия отрасли за счет электроэнергии с Запорожской АЭС.