Вашингтон, 30 апреля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Вашингтон готов подписать соглашение по редкоземельным ресурсам Украины, но Киев пытается внести в нее новые изменения. Об этом 30 апреля заявил министр финансов США Скотт Бессент в ходе выступления на очередном заседании администрации президента США Дональда Трампа.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения», — пояснил Бессент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Глава минфина США пояснил, что американская сторона готова подписать сделку «уже сегодня.» При этом Бессент уточнил, что никакие положения из подготовленного к подписанию документа не удалялись, со стороны Вашингтона изменений не вносилось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль, украинской стороне придется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестиционный фонд после заключения с Вашингтоном соответствующей сделки.

30 апреля Шмыгаль подтвердил, что соглашение между Киевом и Вашингтоном о совместной добыче полезных ископаемых будет заключено в течение ближайших суток. Он отметил, что осталось доработать некоторые детали. Также обе стороны подпишут документы, регламентирующие порядок создания фонда по распоряжению доходов от добычи ископаемых.

Первые сообщения о возможной сделке Украины и США по ресурсам появились в конце февраля. Тогда сообщалось, что Киев готов начать с американской стороной совместную разработку украинских минеральных ресурсов. Оговаривалось, что Украина должна вносить 50% от доходов за совместную разработку в общий с США фонд, из которого средства будут инвестироваться в украинские проекты.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Подписание документа отменили, а Зеленского попросили уехать из Белого дома.

9 марта Трамп заявил, что, несмотря на перепалку с Зеленским, по-прежнему ждёт подписания сделки по редкоземельным металлам. Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что Вашингтон продолжает работу над соглашением с Украиной.

12 апреля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогзаявил, что точная информация о видах и стоимости полезных ископаемых на Украине неизвестна. Он напомнил, что в последний раз геологические работы проводились в Советском Союзе. Келлог добавил, что о реальной ситуации с запасами минералов на Украине никто не знает.

27 апреля советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что сделка Вашингтона с Украиной по полезным ископаемым будет заключена, американский президент Трамп настроен решительно по этому вопросу.