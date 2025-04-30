Москва, 30 апреля, 2025, 22:06 — ИА Регнум. Введение звания «Заслуженный просветитель», которое поддержал президент РФ Владимир Путин, станет важным шагом в укреплении статуса педагогической профессии. Об этом 30 апреля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Учителя не просто передают знания — они воспитывают будущее нашей страны, формируют важнейшие ценности. Эта награда станет еще одним свидетельством уважения к их самоотверженному труду. Уверен, что звание «Заслуженный просветитель» будет востребовано в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших педагогов в развитие образования России», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Директора Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов отметил, что всероссийский проект «Навигаторы детства» объединяет более 40 тыс. советников директоров по воспитанию в школах по всей стране.

«Многие из них выбрали путь не только воспитания, но и просвещения, и являются лекторами Российского общества «Знание». Мы рады, что наш президент поддержал эту инициативу и отметил просветителей в системе образования и воспитания», — заявил Кудряшов.

Он добавил, что наставничество играет важную роль в развитии просветительства в России, сохранении исторической правды, национального культурного кода, идентичности и духовно-нравственных ценностей.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Путин в ходе марафона «Знание. Первые» положительно оценил идею ввести звание «Заслуженный просветитель». Он отметил, что только в обществе «Знание» около 30 тыс. человек занимаются просветительской работой, в целом по стране их гораздо больше.