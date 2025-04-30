Бразилиа, 30 апреля, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта включают в себя вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории России, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Об этом 30 апреля напомнил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны — вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан», — заявил он, выступая по видеосвязи на заседании высоких представителей стран БРИКС.

Шойгу добавил, что не питает иллюзий насчет договороспособности киевского режима. При этом Россия и США наметили перспективы по совместным шагам для урегулирования конфликта. Секретарь Совбеза также обвинил Европу в попытках помешать завершению боевых действий и в провоцировании Киева срывать договоренности.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия благодарна США за посредничество в урегулировании конфликта на Украине. При этом для разрешения кризиса Москве нужно будет заключать соглашение с Киевом, а не с Вашингтоном. Это очень сложный вопрос, и решить его быстро не получится, но пока есть надежда, что старания американской стороны дадут результаты.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года подчеркнул, что Москва готова пойти на некоторые компромиссы для разрешения украинского кризиса, но никаких разменов территорий не будет. Исход переговоров должен учитывать реалии, которые сложились на поле боя, и Россия в этом в этом вопросе не пойдет на уступки.