Москва, 30 апреля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров планируется продлить. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столь велика», — приводит его слова РБК.

Требование по обязательной продаже валютной выручки действует с октября 2023 года. Эту меру ввели для обеспечения стабильности курса рубля.

По указу президента РФ Владимира Путина экспортеры должны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом правительство несколько раз смягчало нормы. Первоначально порог репатриации был равен 80%, затем экспортерам разрешили зачислять на счета не менее 60% полученной валюты, а с середины июля прошлого года — не менее 40%.

В прошлый раз правительство России продлевало это решение 27 апреля 2024 года. Тогда кабмин напомнил, что требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

29 февраля 2024 года Андрей Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ, в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и государственных ведомств сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами доказал свою эффективность.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля 2025 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что у Банка России есть замечания к пролонгации требования о продаже валютной выручки экспортерами и ЦБ не поддерживает его продление.