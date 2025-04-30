Москва, 30 апреля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали международную онлайн-игру «Наша Победа», посвященную истории. В интеллектуальном соревновании приняли участие более 70 тыс. человек.

«Волонтёры Победы»

Депутат Госдумы, председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко отметила, что игра подтвердила сохранение в сердцах людей памяти о героях Великой Отечественной войны.

«Тысячи участников со всей страны и из-за рубежа проверили свои знания, открыли для себя новые факты о подвигах поколения победителей и еще раз доказали, что история нашей страны — это история мужества, стойкости и единства», — рассказала она.

Участники со всего мира смогли проверить свои знания о событиях тех лет в формате онлайн-игры с индивидуальной оценкой результатов. Для удобства игроков были организованы две сессии с разными вопросами. В основу игры легли проверенные историками архивные документы, фотографии, аудиозаписи и видеоматериалы.

Во многих регионах добровольцы участвовали в викторине на организованных площадках. В Самарской области студенты Тольяттинского университета отметили, что формат позволил ощутить единство с участниками со всей страны. В Удмуртии волонтеры собрались в Думском зале Ижевска, а в Астраханской области трансляцию провели в молодежном центре «КОСА».

Итоги игры будут подведены до 13 мая. Лучшие 20 российских и 10 зарубежных участников получат ценные призы.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда стратегических инициатив Музея Победы, Фонда президентских грантов, ГБУ «Мосволонтер», Министерства просвещения, Министерства обороны, Министерства науки и высшего образования РФ, Россотрудничества в рамках акции «Диктант Победы».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в марте отметил, что если у детей отсутствует интерес к истории Великой Отечественной войны, то виноваты взрослые, так как не смогли подать знания должным образом. При этом ситуация в стране меняется в лучшую сторону. Глава государства распорядился создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, чтобы координировать усилия органов власти, родительских сообществ и общественных организаций.