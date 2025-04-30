Москва, 30 апреля, 2025, 21:08 — ИА Регнум. Юнармейцы в память о героизме советских воинов развернули масштабную копию Знамени Победы размером 65×35 м, а также 300-метровую георгиевскую ленту.

Военно-патриотическая акция юнармейского движения «Молодежь против нацизма» прошла на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ в рамках III Международного антифашистского конгресса и объединила более 2 тыс. человек.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Виктор Горемыкин, герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, ветеран Великой Отечественной войны Рем Балакирев, глава Якутии Айсен Николаев.

«Отрадно видеть, что нынешнее поколение защитников Отечества глубоко чтит лучшие традиции российского воинства, а символы Великой Победы являются прочной основой, на которой воспитывается российская молодежь», — подчеркнул Горемыкин.

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Юнармейцы в присутствии почетных гостей зачитали резолюцию участников военно-патриотической акции, в которой пообещали противостоять фальсификации исторических фактов, выразили осуждение любым формам пропаганды идей фашизма и призвали молодежные общественные и правительственные организации всех стран мира к сплочению усилий по сотрудничеству в сфере сохранения исторической памяти.

«Знамя Победы над Рейхстагом навсегда стало символом подвига нашего многонационального народа в борьбе с фашизмом. Знамя, которое сегодня развернули участники военно-патриотической акции «Молодежь против нацизма», — это символ преемственности поколений, нашей готовности, как и 80 лет назад, отстоять историческую правду и свое право на будущее», ― отметил Орлов.

На мероприятии прошла торжественная церемония посвящения школьников в ряды «Юнармии». В настоящее время во всех 89 субъектах России действуют региональные отделения движения, в него вступили более 1,8 млн школьников.

«ЮНАРМИЯ»

В рамках военно-патриотической акции 13 региональным отделениям присвоили имена героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также исторически значимых личностей.

Так, в Алтайском крае региональное отделение теперь носит имя выпускника «Юнармии» Ильи Каркавина. Он служил в звании ефрейтора в зоне специальной военной операции, был разведчиком-снайпером, погиб в ноябре 2022 года, заслонив собой сослуживца-офицера во время минометного обстрела.

Региональному отделению в Херсонской области присвоили имя одного из военачальников времен Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Василия Маргелова, превратившего Воздушно-десантные войска в элиту Вооруженных Сил СССР.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля президент России Владимир Путин в приветствии к участникам III Международного антифашистского конгресса заявил, что сегодня важно сохранять сплоченность и противостоять распространению любых форм расизма — неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, что объединяет миллионы людей во всем мире, так как этот праздник дорог всем хранящим священную память о бессмертном подвиге поколения победителей.

Накануне, 29 апреля, Путин призвал сделать всё возможное для противостояния возрождению нацизма и распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность. Он уточнил, что за такими попытками стоят претензии на мировое господство и давление или вмешательство во внутренние дела суверенных государств.