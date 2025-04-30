Москва, 30 апреля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вместе с участниками марафона «Знание. Первые» 30 апреля посмотрел фрагменты фильма «В списках не значился», посвященного защитникам Брестской крепости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

кадр из фильма «В списках не значился»/«Централ Партнершип»

Глава государства сообщил, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с ним в Волгограде рассказал, что смотрел фильм, и выразил благодарность его создателям. Путин согласен с высокой оценкой белорусского коллеги.

«Информация о героических днях Великой Отечественной войны должна быть пронзительной, достоверной, правдивой, и тогда она будет доходить до сердца. Конечно, такие произведения искусства (это, безусловно, произведение искусства), они и работают на эту цель, и работают именно таким образом, о котором я сказал», — добавил российский президент.

Путин также заявил, что обязательно посмотрит кинокартину полностью.

Фильм выйдет в прокат 1 мая. Он снят по одноименной повести советского писателя-фронтовика Бориса Васильева, изданной в 1974 году. История рассказывает о подвиге защитников Брестской крепости, оказавшихся в окружении в самом начале Великой Отечественной войны. Повесть ранее экранизировали в 1996 году, фильм назвали «Я — русский солдат».

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля Путин и Лукашенко в ходе встречи в Волгограде почтили память героев, оборонявших Сталинград, возложили венки к их могилам на Мамаевом кургане. Президент РФ отметил, что Россия и Белоруссия всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны. Главным уроком является то, что необходимо противостоять возрождению нацизма, русофобии, любых форм национальной или религиозной нетерпимости.