Москва, 30 апреля, 2025, 22:01 — ИА Регнум. «Газпромбанк» и правительство Москвы подписали концессионное соглашение по проекту новой автомобильной дороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Это крупнейшая на сегодняшний день строящаяся платная трасса в черте Москвы.

Четырехполосная дорога пройдет от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы и свяжет север города с «Москвой-Сити». В результате улучшится транспортное обслуживание пяти районов: Войковский, Сокол, Щукино, Хорошево-Мневники, Филевский парк.

Протяженность магистрали — более 22 км. Проект предполагает строительство семи транспортных развязок, шести путепроводов и моста через реку Москва. Общие капитальные затраты оцениваются в 150 с лишним млрд руб. в ценах 2024 года.

Проект реализует по концессии консорциум инвесторов с участием «ГПБ-Инфраструктурный холдинг» (входит в группу «Газпромбанка»). Концедентом выступает город федерального значения Москва.

Ввод трассы запланирован на 2028 год, поэтому возводить будут опережающими темпами.

«Строительство новых дорог — одно из ключевых направлений работы, которую ведет «Газпромбанк». Мы уже не впервые работаем по концессии в Московском регионе, в частности, участвовали в создании Мытищинской хорды и ЦКАД», — отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов.

Он подчеркнул, что данной инициативой Москва продолжает серьезную работу по созданию комфортной городской среды и повышению связанности столичных агломераций.

«Газпромбанк» — одно из ведущих кредитных учреждений в области финансирования и структурирования проектов автодорожного строительства на принципах ГЧП с суммарным портфелем проектов в данной сфере объемом 2,5+ трлн рублей.