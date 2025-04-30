Владимир, 30 апреля, 2025, 20:43 — ИА Регнум. В лесах Киржачского района Владимирской области введен запрет на нахождение людей и транспортных средств в радиусе 10 км вокруг воинской части, где произошла детонация боеприпасов. Об этом 30 апреля проинформировало правительство региона.

РИА Новости/Владимир Никонов

«С сегодняшнего дня в Киржачском районе в лесах вокруг воинской части в радиусе 10 км действует запрет на пребывание людей и въезд транспорта», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Дата отмены запрета не установлена.

29 апреля владимирские власти сообщили, что более 1 тыс. проживающих в Киржачском районе человек обратились для получения матпомощи. Минимальная фиксированная выплата, на которую могут рассчитывать местные жители вне зависимости от причиненного им ущерба, составляет 10 тыс. рублей. При полной утрате предметов первой необходимости правительство региона обещает выплатить заявителю 150 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, которая сопровождалась серией взрывов и спровоцировала сильное возгорание. На территории всего Киржачского района, где находится часть, ввели режим ЧС. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. 25 апреля в 11 населенных пунктах района режим ЧС был отменен.

По факту происшествия глава Минобороны России Андрей Белоусов отдал поручение создать специальную комиссию для расследования инцидента. Все виновные понесут ответственность, заявили в военном ведомстве.