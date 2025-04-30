Лондон, 30 апреля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отказался от ранее выдвинутого требования к главе киевского режима Владимиру Зеленскому об обязательном проведении выборов президента Украины в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом 30 апреля заявила британская газета The Telegraph, ссылаясь на источник.

«Требование было тихо исключено из последнего набора американских предложений о прекращении огня», — говорится в материале.

Издание отметило, что Зеленский в случае проведения выборов может потерять власть. Ранее он отказывался принимать условия США, заявляя, что украинская общественность их не примет.

Как передавало ИА Регнум, президентский срок Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отменил проведение очередных выборов, сославшись на военное положение.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2025 года очередной раз напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией. При этом он принял этот указ, когда еще был легитимным главой государства, а теперь не имеет юридических полномочий отменить свое решение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля отметил, что отсутствие легитимности Зеленского всё также мешает проведению переговоров по Украине. Но мирное урегулирование конфликта является приоритетом, подчеркнул представитель Кремля.