Москва, 30 апреля, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября. Об этом 30 апреля сообщается на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

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«Международный музыкальный конкурс состоится этой осенью у нас дома — в России! Где: «Live Арена», Москва. Когда: 20 сентября 2025», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Интервидение» — это одно из ключевых и масштабных событий мировой музыкальной сцены, на котором будут выступать топовые артисты и исполняться популярные хиты разных континентов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения». Председателем оргкомитета был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

21 марта правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение «Интервидения» в 2025 году.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. отметил, что об участии в «Интервидении» заявили исполнители из более чем 20 стран. На мероприятии выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока, добавил он.