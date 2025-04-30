Москва, 30 апреля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы на два месяца арестовал лидера банды, которая похищала деньги у участников военной спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Заседание прошло 30 апреля.

Telegram/суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича», — говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества, краже, мошенничестве и вымогательстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 апреля Басманный суд арестовал шестерых членов банды, действовавшей в Шереметьево. По данным следствия, они также крали и вымогали деньги у участников СВО и применяли мошеннические схемы.

Суд отправил в СИЗО Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Калачеву Викторию.