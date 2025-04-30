Москва, 30 апреля, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Массовые убийства советского народа в годы Великой Отечественной войны и блокада Ленинграда признаются геноцидом выводами Нюрнбергского процесса. Сейчас их пытаются забыть, заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Давид Трахтенберг

30 апреля глава государства принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые», в рамках которого ответил на вопросы присутствующих. Один из участников марафона отметил, что блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня и унесла жизни более миллиона человек, в ряде международных источников указывается как «осада города».

«Мы с вами опираемся на решения и выводы Нюрнбергского процесса, там все в принципе названо своими именами. Пытаются это забыть, заглушить, затушевать», — ответил Путин.

Российский лидер неоднократно говорил о важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ. По его словам, только осознание цены, заплаченной советскими людьми за Победу в Великой Отечественной войне, способно помочь правильно определить будущее России и расставить приоритеты.

Глава государства также отметил подвиг участников специальной военной операции, сравнив российских бойцов с их предками, воевавшими с фашизмом 80 лет назад.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил после окончания СВО для суда над киевским режимом и теми, кто оказывал ему помощь, организовать международный трибунал и провести аналог Нюрнбергского процесса.

21 апреля Путин подписал законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», после чего документ приобрёл статус действующего закона. В годы войны фашисты уничтожили миллионы советских женщин, детей, стариков. По словам председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, жертвами геноцида гитлеровской Германии в СССР стали 15-16 миллионов человек.