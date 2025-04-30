Москва, 30 апреля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Советский лидер Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны проявлял колоссальную настойчивость, ведя страну к победе. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я. Юровский/РИА Новости Иосиф Виссарионович Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года

Он привел пример из мемуаров. В начале войны, когда нацистские оккупанты вторглись в СССР, нужно было срочно эвакуировать заводы на восток и запускать производство на новых местах. Руководитель одного из предприятий доложил Сталину, что после переезда в Самару завод за месяц выпустил 20 самолетов.

«И Сталин ему позвонил и сказал: «Я приговорю вас к расстрелу. Вы должны были выпустить 200, а не 20 самолетов». И через две недели уже вышли на тот нужный ритм производства самолетов», — рассказал Песков на просветительском марафоне общества «Знание. Первые».

Представитель Кремля напомнил, что Советский Союз долгое время один воевал с нацисткой машиной. Запад открыл второй фронт только тогда, когда понял, что победа СССР неизбежна.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в феврале 2024 года на совещании Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму Сталина руководителям двух заводов, которые не наладили производство Ил-2. Советский лидер отметил важность самолетов для фронта и заявил, что это последнее предупреждение.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года назвал чушью заявления, будто Сталин виноват в начале Второй мировой войны, как и Адольф Гитлер. Он отметил, что Евросоюз, пытаясь очернить советского лидера, хочет отнять победу у России, но этого не получится.