Москва, 30 апреля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. В переименовании Волгограда в Сталинград есть логика, но окончательное решение должно быть принято большинством жителей города. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/: Алексей Филиппов

В ходе марафона «Знание. Первые» активист волгоградской областной общественной организации «Дом Дружбы» Регина Султанова попросила Путина рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград.

«Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить. Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название, то, конечно, оно связано с Победой… Но надо всё-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — ответил глава государства.

Он добавил, что подумает над этим вопросом.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с Путиным передал ему просьбу ветеранов и участников спецоперации о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Глава государства поддержал эту идею, отметив, что слова ветеранов боевых действий являются для него законом.

В тот же день Путин подписал указ о присвоении аэропорту наименования «Сталинград». В документе отмечается, что это сделано для увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.