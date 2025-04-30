Москва, 30 апреля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Отношения России с Европой в будущем восстановятся, рано или поздно это случится. Такое мнение 30 апреля высказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны — Прим. ред.) — белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно», — выразил уверенность глава государства.

30 апреля в рамках марафона «Знание» также выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия является неотъемлемой частью Европы и мира, в основе которого лежат взаимоуважение и право.

28 апреля в ходе выступления на Совете законодателей Путин указал, что российская сторона не отказывается от контактов с парламентариями из стран Запада, имея в виду парламентариев и в Северной Америке, и в Европе.

Европейские государства после начала специальной военной операции на Украине ввели тысячи санкций в отношении РФ в разных сферах. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в общей сложности Западом введено около 30 тыс. санкций. Несмотря на это, российская экономика не только устояла, но и выросла.

Ранее обозреватель ИА Регнум Андрей Сизов проанализировал объем импортированного из РФ в страны Европы газа в первом квартале текущего года, констатировав его рост. В статье отмечается, что зависимость Евросоюза от российского газа продолжает увеличиваться, хотя Еврокомиссия по-прежнему надеется от нее избавиться.