Москва, 1 мая, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Первое мая является праздником, который более трети жителей страны воспринимают как Международный день солидарности трудящихся, так как уважение к людям труда является базовой ценностью нашего общества. Об этом в четверг, 1 мая, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

Сергей Карпухин/ТАСС

Первое мая — праздник Весны и Труда. В первую очередь он связан с темой труда и отмечается во многих странах под разными названиями. Этот праздник отмечали ещё со времён Древнего Рима, где в этот день проводили обряды, чтобы умилостивить богиню плодородия Майю, имя которой и дало название последнему весеннему месяцу. На Руси в ночь на 1 мая чествовали богиню жизни Живу, считавшуюся покровительницей женщин.

«День труда — это один из самых значимых для россиян праздников. Более трети жителей страны воспринимают Первое мая как Международный день солидарности трудящихся. Практические равные доли россиян относятся к этому дню как к выходному, который можно провести на даче, с семьей, или как к празднику весны», — сообщил политолог.

Эксперт отметил, что Первое мая отмечают под разными названиями во многих странах мира, но везде дата связана с темой труда. В советское время это был День международной солидарности трудящихся, а в современной России Первомай стал праздником весны и труда, уточнил собеседник агентства.

«Уважение к людям труда — одна из базовых ценностей нашего общества, которую защищает президент. Деятельный патриотизм, работа во имя будущего по-прежнему объединяют страну. Социальная политика в сфере труда является приоритетом государства и находится в постоянном диалоге с профсоюзами», — заявил Ляховецкий.

По мнению собеседника агентства, современная Россия отличается высочайшей степенью уважения к труду, так как общество хранит традиции Первомая, а президент и государство постоянно работают над улучшением социальных гарантий работникам и ростом экономики. Государство делает отдельный акцент на росте зарплат социально значимых профессий, например врачей и учителей, добавил политолог. Он также напомнил, что с 2024 года размер заработной платы учителя должен составлять не менее двух с половиной МРОТ по региону, оплата классного руководства в городах, где проживает менее 100 тысяч человек, выросла с 5 до 10 тысяч рублей.

«Россия держится на трудолюбивых гражданах, которым под силу справиться с любыми вызовами, — наши промышленники и производители, смогли оперативно заместить ушедшие товары. Несмотря на не имеющие аналогов в истории санкции, наложенные на Россию, мы не испытали дефицита. Это целиком достижение наших предпринимателей, которые с государственной помощью смогли занять ниши, наладить производства. Теперь многие вещи делаются в России», — сообщил эксперт.

Специалист также отметил и работу умельцев в тылу, которые фактически с нуля создавали абсолютно новые отрасли, обеспечивая военных высокотехнологичными беспилотниками, роботизированными платформами и системами РЭБ. Ляховецкий подчеркнул, что в России удивительно трудолюбивый народ и очень талантливый на изобретения, что лишь подтверждает превращение фамилии изобретателя Ивана Кулибина в имя нарицательное.

Официальным праздником 1 Мая в России стало после революции 1917 года. Сначала праздник назывался День Интернационала, спустя 10 лет на Первомай начали проводиться массовые шествия, демонстрации и парады. Тогда же появился известнейший лозунг «Мир! Труд! Май!».