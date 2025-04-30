* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 апреля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова. Рассматривается вопрос об объявлении в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Быков подозревается в совершении преступлений по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Быков в 2022 году покинул Россию и живёт в США. Ранее он сделал ряд резких антироссийских заявлений. В частности, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) писатель заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских.

Минюст России внёс Быкова в реестр иностранных агентов 29 июля 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Быков заявил, что намерен рано или поздно вернуться в Россию «навеки» — на Востряковское кладбище.