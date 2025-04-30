Москва, 30 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею одной из участниц просветительского марафона общества «Знание» создать мемориал волонтерам в Курской области, пострадавшей от вторжения украинских боевиков.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Так и сделаем», — отметил глава государства и призвал работающих около линии фронта волонтеров быть осторожнее.

Он обратил внимание, что и среди волонтеров есть потери, и подчеркнул, что будет сделано всё, чтобы их поддержать.

«Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело всё-таки какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди, у нас молодые совсем, только начинающие жизнь люди так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что они себя не жалеют», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, двое активистов Народного фронта погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в момент, когда они вывозили мирных жителей Курской области из опасной зоны. Ещё один волонтёр был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Николай Ковалёв, один из погибших волонтёров Народного фронта, пришёл в дружину в возрасте 17 лет, а другой, Давид Соколов, в 18 лет отправился на фронт добровольцем, рассказала пресс-служба движения.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 30 апреля рассказал, что с момента начала вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области от их действий погибли 288 мирных жителей, еще 430 были доставлены в больницы. Он отметил, что эти страшные цифры еще не окончательные.