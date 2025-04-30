Москва, 30 апреля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) были выбиты из Курской области, однако некоторые остатки украинских сил до сих пор просят об эвакуации, забившись по «щелям и подвалам». Об этом в среду, 30 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Это непростое время, оно не закончилось. Да, вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям, в подвалах каких-то сидят. Мы слышим, чего говорят там — просят эвакуации. Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции», — отметил президент на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание».

По словам главы государства, засевшим под Курском украинским боевикам предлагают сдаться.

«Некоторых взяли в плен — направили назад, туда, где сидят их сослуживцы с предложением сложить оружие. Не единичный случай, несколько дней назад», — рассказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов доложил Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Он подчеркнул, что украинские силы, вторгшиеся в курское приграничье, полностью разгромлены, планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву российского наступления в Донбассе сорваны. Российские войска по поручению Путина приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек, отметил Герасимов.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул президент.