Москва, 30 апреля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) на фронте немецких танков с крестами вызывает в России некоторые ассоциации, от этого никуда не уйти. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации. Никуда, к сожалению, от этого не уйти», — отметил он в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале 2023 года назвал невероятным то, что России угрожают немецкими танками с крестами на борту. Он также отметил, что в них воюют бандеровцы, выступавшие пособниками нацистов в Великой Отечественной войне.

Германия в рамках военной помощи Украине в том числе поставляет танки Leopard. В мае 2024 года Берлин передал Киеву новую партию количестве 10 единиц. Российские бойцы на фронте уничтожают немецкую бронетехнику. Очередной танк Leopard был подбит в феврале 2025 года.