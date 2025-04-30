Санкт-Петербург, 30 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. В Петербурге внезапно заработавший эскалатор сбил с ног женщину. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга. Кадр из видео

На станции «Василеостровская» подъемный механизм остановился, а пассажиры решили продолжить путь вверх самостоятельно. Внезапно эскалатор начал двигаться, и люди потеряли равновесие. На кадрах видно, что одна из женщин упала и покатилась по ступенькам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962366" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Внезапно заработавший эскалатор спровоцировал падение пассажиров в петербургском метро

«Специализированная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации оборудования эскалаторов», — говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 10 января в Москве мужчина с длинной палкой обрушил потолок над эскалатором в метро. Инцидент произошел на станции «Текстильщики». В результате обрушения никто не пострадал, однако правоохранители начали проверку обстоятельств нарушения правил провоза багажа.

Летом 2024 года из-за поломки эскалатора «Волшебный ковер» в Китае один человек погиб, еще 60 пострадали. Была оперативно оказана медицинская помощь, одного человека госпитализировали с серьезными травмами.