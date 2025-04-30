Москва, 30 апреля, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Россия — это нация победителей. Об этом в среду, 30 апреля, заявил президент страны Владимир Путин.

Vladimir Andreyev/URA.RU/TASS

«Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить… А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю «нация», имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же», — отметил Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Также Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов.Он подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад, война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля Путин отметил, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является их общим достоянием.

Днем ранее Путин подчеркнул, что жители России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. Власти страны должны брать с них пример и честно служить Родине.