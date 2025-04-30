Москва, 30 апреля, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с зарубежными координаторами движения «Бессмертный полк». Об этом стало известно 30 апреля.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Что касается встречи, с удовольствием это сделаю. Надо просто подобрать время, формат», — отметил он в ходе марафона «Знание. Первые».

Глава государства также передал наилучшие пожелания всем, кто вместе с Москвой занимается защитой правды о Второй мировой войне.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962363" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин о том, что на западе есть люди, разделяющие российские ценности

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день российский лидер заявил, что мир сталкивается с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги Второй мировой войны. Тем не менее, по его словам, празднование 80-летия Победы объединяет миллионы людей во всем мире и дорого тем, кто хранит священную память о подвиге.

Путин также отмечал, что Россия и Белоруссия всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны. Президент РФ подчеркнул, что страны ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в победу над нацизмом. Кроме того, российский лидер также предложил совместно с Белоруссией создать комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.