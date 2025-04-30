Москва, 30 апреля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. В Европе многие разделяют позицию России, но не все высказывают свою точку зрения. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«В Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Очень много. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особо не слышали», — отметил он в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Путин добавил, что немного людей в Европе под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения.

Путин отметил, что на Западе есть люди, которые разделяют российские ценности, например в зоне проведения спецоперации на стороне России воюют граждане Франции. Он добавил, что иностранцы назвали свое подразделение так же, как их деды и прадеды — «Нормандия-Неман».

Как передавало ИА Регнум, В августе 2024 года Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно документу, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.