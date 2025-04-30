Москва, 30 апреля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Только осознавая, какую цену советский народ отдал за Победу в Великой Отечественной войне, можно правильно определить будущее России и расставить приоритеты. С таким заявлением 30 апреля выступил президент РФ Владимир Путин.

«Только понимая, какой ценой досталась нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, дедушки, прадедушки, даже бабушки, защищая Родину. Только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна», — подчеркнул глава государства в рамках встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Путин добавил, что лишь при этом условии можно верно определить будущее РФ и приоритеты действий в настоящий момент, а также на среднесрочную и на долгосрочную перспективы.

Российский лидер добавил, что те, кто воевал против нацизма в годы ВОВ, отдавая свои жизни за Родину, за то, чтобы она сохранилась как таковая, совершили подвиг. Совершение этого подвига продолжается до сих пор, отметил президент.

«Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа», — пояснил Путин.

Говоря о Дне Победы, глава государства подчеркнул, что он является триумфом российского и советского народов.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Волгограде. В своем выступлении там российский лидер заверил, что и Россия, и Белоруссия всегда будут помнить уроки ВОВ.

Президент РФ также выступил с предложением о создании комиссии по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне при парламентском собрании РФ и Белоруссии. По его словам, ключевой задачей этой комиссии должна стать консолидация общественных и политических сил граждан обеих стран, в первую очередь молодежи, по защите и передаче исторической правды о ВОВ.