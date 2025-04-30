Волгоград, 30 апреля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. На Мамаевом кургане состоялась высадка 80 саженцев клёна серебристого. Акция была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» высадила кленовую аллею на Мамаевом кургане

В акции приняли участие сотрудники волгоградского института «ВНИКТИнефтехимоборудование» (входит в научно-проектный блок «Роснефти»). Участники мероприятия почтили память погибших воинов в зале воинской славы.

Город Сталинград — это один из символов Победы и цены, которую заплатил за нее советский народ. Там расположен мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» высадила кленовую аллею на Мамаевом кургане

Сотрудники института на протяжении многих лет занимаются благоустройством и озеленением территории мемориального комплекса, самые первые саженцы высадили в далеком 1967 году — в год открытия памятника-ансамбля.

Память о таких событиях передается из поколения в поколение: в первой высадке принимали участие сотрудники, чьи дети, продолжая династию работников и сложившиеся традиции, участвуют в памятных мероприятиях сегодня.