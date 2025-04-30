Москва, 30 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил идею ввести звание «Заслуженный просветитель». С этой инициативой выступил лектор общества «Знание» Михаил Доманин 30 апреля на марафоне «Знание. Первые».

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Хорошая идея, мне добавить нечего», — ответил президент.

Путин добавил, что в России много заслуженных деятелей в разных областях, и просвещение — очень важная сфера деятельности. Он также отметил, что только в обществе «Знание» около 30 тыс. человек занимаются просветительской работой.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер ранее отметил важность создания в стране условия для профессионального роста педагогов. Он также призвал широко применять наиболее передовые практики и методики.

Ранее Путин отметил важность наставничества для воспитания молодого поколения. В ноябре 2024 года он подписал закон о доплатах за наставничество на работе.