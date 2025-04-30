Санкт-Петербург, 30 апреля, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Угрозы со стороны Еврокомиссии в адрес президента Сербии Александра Вучича из-за его планов посетить парад Победы в Москве на 9 мая свидетельствуют о том, что чиновники всё больше стремятся превратить Евросоюз в подобие казармы, где приказы должны выполняться безусловно. Об этом в среду, 30 апреля, политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости Президент Сербии Александр Вучич

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что визит Вучича в Москву на парад Победы осложнит процесс евроинтеграции Белграда. По словам Мерьсе, Евросоюз ждёт от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов.

«Это свидетельствует о том, что всё больше и больше стремлений превратить Европейский союз в подобие казармы, где есть приказы, которые все должны, безусловно, выполнять. Ведь не случайно уже второй год, по-моему, существует идея о том, что надо отменить единогласное голосование при принятии решений, что достаточно большинства голосов», — сообщил политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что в Евросоюзе нередко можно наблюдать разговоры и обсуждения по таким вопросам, как введение очередного пакета санкций против России, и в то же время — полярные высказывания и мнения министров и депутатов о том, что может и не стоит вводить эти санкции. Но, как только начинается голосование, всех обязуют отдать свой голос за введение этих санкций и предупреждают, что если этого не произойдёт, то последует финансовое наказание, уточнил специалист.

«Ведь, допустим, Венгрия и Польша, они лишены каких-то выплат из европейского фонда за то, что, по мнению европейских чиновников, законопроект о юстиции в той и другой стране не соответствует тому, какими они должны быть. Если сначала представлялось, что Европейский союз — это добровольное объединение стран ради решения общих задач, то теперь — нет. Теперь все должны быть построены в ряд. Стоят и ими командуют чиновники из Брюсселя», — заявил Светов.

По словам собеседника агентства, руководство Евросоюза в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас стали приписывать себе те функции, которые превращают Европейский союз из экономического объединения в военное. При этом, уточнил эксперт, на все вопросы представителей стран — участниц ЕС о том, для чего всё это нужно, ответ следует в духе, что так надо и всё.

«Поэтому они давят внутри союза. А уж тех, кто собирается вступать, сразу заранее предупреждают, готовьтесь к тому, что вот есть общая дисциплина и всё. Их муштруют, их воспитывают на этом. Одно утешение для Вучича в том, что прием балканских стран в ЕС планируется к 2030-му году. Он к этому времени уже не будет президентом Сербии, да и будут ли вот эти девушки, которые сейчас командуют всем, тоже вопрос. Но в целом, вот так, если хочется в Евросоюз, то плати за это безусловной исполнительностью», — рассказал политолог.

В завершении Светов заявил, что по его мнению, президент Сербии не откажется от визита в Москву и прибудет на парад Победы 9 мая. Специалист подчеркнул, что это случится несмотря на оказываемое колоссальное давление в сторону Белграда как из-за рубежа, так и определёнными силами внутри страны.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы со стороны Еврокомиссии в адрес Вучича из-за его планов посетить парад Победы в Москве указывают на бандитские методы Евросоюза. Она также усомнилась в том, что в Еврокомиссии продолжают придерживаться демократии.