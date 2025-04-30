Москва, 30 апреля, 2025, 18:38 — ИА Регнум. С 15 марта в Москве действует пилотный проект, обязывающий зрителей предъявлять документы при покупке билетов и входе на мероприятия. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин заявил в интервью ТАСС, что, несмотря на опасения о падении продаж, выручка театров в первом квартале выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава Депкульта опроверг слухи о снижении спроса, отметив, что объективные данные есть только у департамента. «Спектакли, которые всегда были востребованы, и премьеры по-прежнему собирают аншлаги», — подчеркнул он. В частности, Фурсин отметил, что билеты на «Лицей» в Театре Пушкина раскупили в первые дни продаж.

В апреле наблюдалось небольшое снижение продаж, однако это соответствует сезонному спаду. «Март, апрель и май всегда показывают нисходящую динамику после январско-февральского пика», — пояснил Фурсин.

Он добавил, что при этом выручка театров в апреле 2025 года составила более 1 млрд рублей, что на 18% выше, чем годом ранее.

Одна из целей проекта — сокращение деятельности перекупщиков. «Теперь билеты чаще покупают непосредственно зрители, а не те, кто делает на этом бизнес», — отметил Фурсин. Кроме того, подтверждение личности при входе повышает безопасность мероприятий.

Первоначальные опасения о длинных очередях не подтвердились. Число посетителей театров в апреле выросло до 400 тыс. против 385 тыс. в 2024 году. Основные сложности связаны с переоформлением билетов, но сервисы активно дорабатываются. Например, в «Мосбилете» уже можно оформить билет в подарок или для ребенка без указания документа.

«Зрители постепенно привыкают к новым правилам, — резюмировал Фурсин. — И, если залы полные, значит, система работает».