Москва, 30 апреля, 2025, 18:36 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации на стороне России воюют граждане Франции, что говорит о том, что на Западе есть люди, разделяющие российские ценности. Об этом в среду, 30 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

«Сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу», — рассказал он в ходе марафона «Знание. Первые».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962356" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин — о том, что на западе есть люди, разделяющие российские ценности

Российский лидер добавил, что иностранцы назвали свое подразделение так же, как их деды и прадеды — «Нормандия-Неман».

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля Минобороны РФ впервые показало кадры подготовки военных КНДР. Путин заявил, что российский народ никогда не забудет подвига корейского спецназа и бойцов, отдавших жизни за Россию.

На следующий день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области. Дипломат подчеркнул, что Москва и Пхеньян действовали «в полном соответствии с международным правом», в частности с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.