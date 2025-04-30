Москва, 30 апреля, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Работа героев специальной военной операции с молодежью России крайне важна. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Алексей Коновалов/ТАСС

«Это очень важно, что и наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми. Прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались, как они оценивают то, что происходит в стране и в мире в целом. Чрезвычайно важная вещь», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что Великая Отечественная война затронула многие семьи, где сейчас вспоминают о своих предках и событиях тех лет на конкретных примерах.

Путин добавил, что такая же ситуация происходит и среди молодежи и участников СВО, которые делятся своим опытом и наблюдениями. Это повысит доверие и понимание со стороны подрастающего поколения, которое будет передавать эту информацию и чтить историю своей страны, указал президент.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Роман Балашов был назначен на пост заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке.

В декабре 2024 года участник первого потока программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Балдан Цыдыпов занял должность директора департамента по патриотической работе в обществе «Знание». Он отметил, что намерен развивать патриотическое направление в сотрудничестве с регионами и федеральными структурами.

21 апреля Путин заявил, что Россию не страшно передать в руки ветеранов спецоперации, поскольку именно за ними будущее. Он противопоставил участников СВО тем «элитам», которые, находясь у власти, лишь стремятся обогатиться. Глава государства также призвал помогать ветеранам, искренне желающим приносить пользу своей стране, получить соответствующее образование и необходимый опыт для работы на государственной службе.