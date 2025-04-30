Москва, 30 апреля, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Участники Великой Отечественной войны и защитники Родины совершили и совершают подвиг до сих пор. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну и Родину, за сегодняшний день… они совершили подвиг. Они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая Отечество», — рассказал он на марафоне «Знание. Первые».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962354" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин — о том, что день победы является особым днем для всей России

Глава государства добавил, что память о подвиге предков является одним из ключевых начал всего многонационального народа России.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер также назвал День Победы триумфом российского и советского народов. По его словам, потери РСФСР в войне тогда составили около 70%, однако все народы СССР работали на победу, не жалея себя. Днем ранее Путин подчеркивал, что в России и многих странах СНГ День Победы является один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является общим достоянием.

21 апреля, выступая на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение», президент РФ заявил, что отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы. По его словам, время не властно над памятью народа и сейчас это особенно остро понимается. Он также неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.